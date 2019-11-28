Министр обороны Японии в середине декабря намерен посетить КНР

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Таро Коно планирует в середине декабря совершить визит в Китай, который глава японского военного ведомства в последний раз посещал более 10 лет назад. Как сообщило в четверг агентство Кyodo, сейчас согласовываются окончательные сроки поездки.

Визит министра обороны, отмечает Киодо, станет еще одним признаком потепления отношений между Токио и Пекином и расценивается как важный этап в подготовке намеченного на будущую весну государственного визита в Японию председателя КНР Си Цзиньпина.

Одной из тем обсуждения в ходе поездки Коно, сообщает агентство, станет активизация переговоров о создании горячей линии связи между военными ведомствами с целью уменьшить угрозу случайных столкновений между вооруженными силами двух стран.

Ранее во время визита в Токио глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая с Японией вернулись к нормальному развитию. В прежние годы они обострились из-за спора о принадлежности необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, находящихся под контролем Токио. Японские власти также с подозрением относятся к нарастанию активности ВМС КНР в прилегающих акваториях и обвиняют Пекин в непрозрачности его военных программ.

В последнее время Китай и Япония сделали ряд шагов к нормализации отношений, а японский премьер-министр Синдзо Абэ в своей последней программной речи в парламенте объявил о начале новой эры в сотрудничестве с Пекином.