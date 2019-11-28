RT сообщил об отказе крупнейшего кабельного оператора в Боливии продолжить его вещание

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

ТАСС, 28 ноября. Боливийская компания Cotas, предоставляющая доступ в интернет и услуги кабельного телевидения, уведомила телеканал RT об его исключении из пакета вещателей. Об этом телеканал сообщил в среду.

"Довожу до вашего сведения, что по запросу генерального управления и совета Cotas было принято решение прекратить вещание RT со следующего понедельника", - приводит телеканал отрывок уведомления.

По словам RT, в ответ на просьбу объяснить это решение представители компании заявили, что "его приняли вышестоящие власти, которые дали указание отключить вещание". Как отметил телеканал, Cotas является крупнейшей компанией на рынке кабельного телевидения Боливии.