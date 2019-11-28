После принятия закона по Гонконгу в МИД Китая вызвали посла США в Пекине

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал в четверг американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи c подписанием президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

"Это серьезное вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, а также нарушение международного права и базовых норм международных отношений. Это в чистом виде гегемонистское поведение. Правительство и народ Китая выражает в связи с этим острое возмущение и решительный протест", - отметил замминистра иностранных дел КНР.

Подписанный Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы" для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

Власти Гонконга неоднократно предупреждали, что нововведение ударит по бизнес-интересам самих Соединенных Штатов с учетом того, что в мегаполисе обосновались 85 тыс. американских граждан и бизнесменов, ведут деятельность 1344 компании из США.