{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Опрос: британские консерваторы могут рассчитывать на победу на выборах

Их отрыв от лейбористов сейчас составляет, по данным компании YouGov, 11%

ТАСС, 28 ноября. Британская Консервативная партия получила бы большинство в Палате общин по итогам досрочных всеобщих парламентских выборов, если голосование состоялось бы сейчас - за две недели до назначенной даты. Об этом в четверг сообщила газета The Times по итогам опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией YouGov.

На эту тему

По их данным, тори могут рассчитывать на 359 мандатов в 650-местной Палате общин. Их главный оппонент - оппозиционная Лейбористская партия - при нынешнем раскладе может провести в парламент лишь 211 депутатов. Шотландская национальная партия может получить 43 кресла, а партия "Либеральные демократы" - 13.

На данный момент отрыв консерваторов от лейбористов составляет 11%. Однако в случае его сокращения до отметки ниже 7% тори рискуют лишиться большинства по итогам выборов.

С помощью досрочных выборов, запланированных на 12 декабря, премьер-министр и лидер консерваторов Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки об условиях Brexit.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Ираке
AFP: число жертв столкновений демонстрантов с полицией на юге Ирака увеличилось до 13
По данным агентства, в городе Эн-Насирия введен комендантский час
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС