МИД Китая: США поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на брифинге прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге.

"Это серьезное вмешательство в дела Гонконга, что является внутренним делом Китая", - сказал он. "Мы сделали строгое представление американской стороне", - указал Гэн Шуан.

"США игнорируют факты и истинное положение дел. Они открыто поддержали виновных в актах насилия преступников, которые громят инфраструктуру, устраивают поджоги, мешают мирным гражданам, подрывают принцип верховенства права и нарушают общественный порядок", - добавил дипломат.

Администрация США должна воздержаться от применения принятого ранее закона о демократии и правах человека в Гонконге, иначе это может отразиться на двусторонних отношениях. Так официальный представитель МИД КНР прокомментировал вопрос о том, может ли принятие этого законодательного акта сказаться на торговых переговорах между Китаем и США.

"Мы решительно протестуем против принятия так называемого законопроекта по Гонконгу. Решительно призываем США не применять этот закон, так как это может сказаться на нашем сотрудничестве в важных сферах", - сказал дипломат. "Что касается конкретных ответных мер, то предлагаю вам следить за развитием ситуации", - добавил он.

"Никто не должен недооценивать твердую решимость Китая защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также реализовывать принцип "одна страна - две системы" и обеспечивать процветание и стабильность в Гонконге", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.