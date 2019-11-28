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Кризис в Сирии

Президент Сирии заявил, что никогда не думал об эмиграции

Вопрос о его изгнании из страны озвучивали только западные чиновники, напомнил Башар Асад

ТАСС, 28 ноября. Президент Сирии Башар Асад никогда не думал о том, чтобы покинуть страну, и может рассмотреть такой вариант только в случае, если этого захочет народ страны. Об этом он заявил в интервью журналу Paris Match, опубликованном в четверг.

"По правде говоря, я никогда не задумывался [об изгнании], потому что передо мной попросту не возникало такого выбора <...> Я не могу рассматривать подобный вариант, кроме ситуации, если этого захочет сирийский народ. И когда я говорю "сирийский народ", то имею в виду его большинство. <...> А для большинства такой вопрос даже не поднимается, поэтому я остаюсь", - сказал Асад, напомнив, что вопрос о его изгнании из страны озвучивали только западные чиновники.

Он также отметил, что в 2013 году боевики организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) очень близко подошли к его резиденции в Дамаске, но это лишь укрепляло его уверенность в том, что он должен остаться. "Я полагаю, что это мои конституционные обязанности: защищать мою страну и мой народ", - резюмировал Асад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Теги
СирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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