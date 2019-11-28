{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Эпидемия лихорадки Эбола

Боевики на востоке ДР Конго разгромили центр по борьбе с вирусом Эбола

Убиты три человека, передает Al Jazeera

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Боевики из группировки "Май-Май" атаковали на востоке Демократической Республики Конго центр по борьбе с вирусом Эбола и убили по меньшей мере трех его сотрудников. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на медработников.

"Нападение было совершено на медицинский центр в Биакато (провинция Итури) вечером в среду, боевики убили двух наших сотрудников, несколько человек тяжело ранены", - отметил глава программы вакцинации против вируса Эбола Мустафа Ханс Батеи. Он добавил, что есть пропавшие без вести.

Еще один сотрудник центра был убит, когда пытался спастись. Боевики подожгли здание и находившиеся рядом с ним автомашины.

С конца минувшего октября конголезские вооруженные силы проводят на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению отрядов боевиков. Основные действия армейские части ведут в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой. Вынужденные отступать, террористические группировки пытаются сейчас вызвать хаос на востоке ДР Конго с тем, чтобы остановить продвижение регулярных частей конголезской армии на свои позиции.

В связи с ухудшающейся обстановкой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) приняли 26 ноября решение приступить к эвакуации части своих сотрудников из наиболее опасных регионов на востоке ДР Конго. Таким образом, размах программы вакцинации населения в этой части страны от вируса Эбола сокращается.

Теги
Конго (ДРК)Эпидемия лихорадки Эбола
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Опрос: треть украинцев поддерживают идеи "Слуги народа" для решения конфликта в Донбассе
Пропрезидентская партия предлагает наиболее реалистичные сценарии, полагают 31% респондентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС