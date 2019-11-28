Боевики на востоке ДР Конго разгромили центр по борьбе с вирусом Эбола

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Боевики из группировки "Май-Май" атаковали на востоке Демократической Республики Конго центр по борьбе с вирусом Эбола и убили по меньшей мере трех его сотрудников. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на медработников.

"Нападение было совершено на медицинский центр в Биакато (провинция Итури) вечером в среду, боевики убили двух наших сотрудников, несколько человек тяжело ранены", - отметил глава программы вакцинации против вируса Эбола Мустафа Ханс Батеи. Он добавил, что есть пропавшие без вести.

Еще один сотрудник центра был убит, когда пытался спастись. Боевики подожгли здание и находившиеся рядом с ним автомашины.

С конца минувшего октября конголезские вооруженные силы проводят на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению отрядов боевиков. Основные действия армейские части ведут в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой. Вынужденные отступать, террористические группировки пытаются сейчас вызвать хаос на востоке ДР Конго с тем, чтобы остановить продвижение регулярных частей конголезской армии на свои позиции.

В связи с ухудшающейся обстановкой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) приняли 26 ноября решение приступить к эвакуации части своих сотрудников из наиболее опасных регионов на востоке ДР Конго. Таким образом, размах программы вакцинации населения в этой части страны от вируса Эбола сокращается.