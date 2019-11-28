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Кризис на Украине

Опрос: треть украинцев поддерживают идеи "Слуги народа" для решения конфликта в Донбассе

Пропрезидентская партия предлагает наиболее реалистичные сценарии, полагают 31% респондентов

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Украинцы считают, что пропрезидентская партия "Слуга народа" предлагает наиболее реалистичные сценарии прекращения конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Оценивая, какие из парламентских партий имеют самые продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта в Донбассе, 31% респондентов считают, что это "Слуга народа", 17% - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 5% - "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко - прим. ТАСС), 9% - "Европейская солидарность" (лидер - Петр Порошенко - прим. ТАСС), 4% - "Голос" (лидер - Святослав Вакарчук - прим. ТАСС)", - сообщает социологическая служба.

В то же время, согласно опросу, население Украины считает реальные действия власти на пути решения конфликта на востоке страны скорее неуспешными, чем успешными. "Оценивая успешность новой власти в деле решения конфликта в Донбассе, 51% считают, что она справляется неуспешно, 40% - успешно. В начале ноября эти показатели были следующими: 44% на 46%", - сказано в сообщении.

Исследование проводилось с 22 по 25 ноября на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включались территории, которые не подконтрольны Украине.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеТимошенко, Юлия Владимировна
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