Япония выразила КНДР протест в связи с новым ракетным запуском

ТОКИО, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с новым ракетным пуском, осуществленным в четверг в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что протест был передан по дипломатическим каналам через Пекин. Между Японией и КНДР нет прямых дипломатических отношений.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии, КНДР в четверг могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Падения ракет или их обломков в эксклюзивной экономической зоне страны при этом не зафиксировано. Япония также созвала заседание национального Совбеза для обсуждения ситуации вокруг КНДР.

Как отметил южнокорейский Комитет начальников штабов, пуски произведены из северо-восточной провинции Хамгён-Пукто. Это уже 13-й по счету запуск ракет в КНДР с мая этого года.