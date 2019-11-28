В Индонезии искусственный интеллект заменит помощников министров

ТАСС, 28 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо решил упразднить полномочия нескольких категорий министерских помощников, работу которых начнет выполнять искусственный интеллект. Об этом в четверг сообщила газета The Jakarta Post.

"Я приказал министрам заменить сотрудников третьей и четвертой категории технологией искусственного интеллекта, - заявил глава государства. - Она позволит быстрее выполнять бюрократическую работу".

Как пояснил министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, нововведение, в частности, будет использоваться при выдаче государственных лицензий. "Искусственный интеллект позволит нам оформлять разрешения, основываясь на автоматической системе оценки рисков", - сказал чиновник.