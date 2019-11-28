МИД Ирана не видит причин для запуска механизма по урегулированию споров по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 28 ноября. /ТАСС/. Европейские страны в текущих условиях не имеют оснований для запуска механизма по урегулированию споров по ядерной сделке, который может восстановить санкции ООН против Ирана. Такое мнение высказал в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"В текущих обстоятельствах ядерная сделка не дает оснований европейским странам запустить этот механизм в ответ на легитимное право Ирана реагировать на односторонние действия США", - приводит слова официального представителя МИД пресс-служба ведомства.

Его слова стали реакцией на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Париж готов запустить механизм урегулирования споров, предусмотренный Совместным всеобъемлющем планом действий по иранской ядерной программе.