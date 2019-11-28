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Акции протеста в Гонконге

Сотни демонстрантов собрались в центре Гонконга в знак благодарности США за поддержку

Власти Гонконга же выразили осуждение и глубокое сожаление в связи с подписанием этого закона, расценив его как вмешательство в свои внутренние дела
Описание
© Александр Зюзин/ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 ноября. /ТАСС/. Сотни гонконгских демонстрантов собрались в четверг вечером в деловом центре города, чтобы отпраздновать принятие в США закона о демократии и правах человека в Гонконге. Акция проходит в сквере Эдинбург-плейс с разрешения властей и носит мирный характер. По свидетельству корреспондента ТАСС, активисты размахивают американскими флагами и поют песни.

"Мы благодарны президенту Дональду Трампу и Соединенным Штатам за поддержку в нашей борьбе за свободу и демократию. Нас воодушевляет, что Америка вместе с нами", - сказал 22-летний студент по фамилии Ли. Многие участники акции из числа молодежи пришли в масках, но заявляют, что не намерены устраивать хаос и радикальные выходки. Организаторы мероприятия рассчитывают, что оно привлечет до 10 тыс. человек.

Власти Гонконга выразили осуждение и глубокое сожаление в связи с подписанием главой Белого дома закона, расценив его как вмешательство в свои внутренние дела. Данный акт "посылает ложные сигналы протестующим" и отнюдь не будет способствовать улучшению ситуации в этом специальном административном районе, подчеркнули в правительстве.

Подписанный Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы" для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

Власти Гонконга неоднократно предупреждали, что ужесточение торговой политики ударит по бизнес-интересам самих Соединенных Штатов с учетом того, что в мегаполисе обосновались 85 тыс. американских граждан и предпринимателей, ведут деятельность 1344 компании из США.

Теги
СШАКитайАкции протеста в Гонконге
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