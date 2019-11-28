СМИ: Киев подготовил проект "переходного правосудия" для Донбасса и Крыма

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Украины подготовили проект создания системы "переходного правосудия" на случай возвращения под власть Киева неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщило в среду украинское издание "theБабель", в распоряжение которого попал проект основных положений этого документа, подготовленного в общих чертах.

По данным издания, проект под названием "Основы государственной политики защиты прав человека в условиях преодоления последствий вооруженного конфликта" разработан рабочей группой по реинтеграции Донбасса при президенте Украины.

Инициативу разработки концепции "переходного правосудия" выдвинул в начале октября сам глава государства Владимир Зеленский. При этом он пояснил, что действия такого "правосудия" будут распространяться на Крым и Донбасс. Однако в тексте документа, опубликованного "theБабель", рассматривается только Донбасс.

В качестве предполагаемых задач "переходного правосудия" авторы концепции называют наказание виновных в преступлениях, совершенных в период вооруженного конфликта, возмещение ущерба пострадавшим, "восстановление правды", то есть расследование "наиболее резонансных преступлений", а также предотвращение подобных конфликтов в будущем. "TheБабель" отмечает, что концепция "переходного правосудия" обсуждалась 20 ноября на совещании с участием генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, его заместителя Гюндуза Мамедова и членов рабочей группы по реинтеграции при президенте. Сообщается, что, после того, как документ одобрит комиссия по вопросам правовой реформы, концепцию своим указом утвердит Зеленский.

Потребовать выплат от Москвы

В проекте документа утверждается, что власти намерены судить по уголовным статьям виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и нарушениях прав человека, совершенных по обе стороны линии разграничения. Предполагается также разработать законы о люстрации всех руководителей Донецкой и Луганской народных республик, а также депутатов, судей, силовиков, госслужащих, причастных к нарушениям прав человека. Лица, не прошедшие люстрацию, не смогут занимать руководящие государственные должности и возглавлять госпредприятия в течение срока, который будет определен специальным законом.

Из текста следует, что теоретически к ответственности могут быть привлечены и украинские силовики, и должностные лица, однако расследованием будут заниматься органы, созданные украинскими властями без участия республик Донбасса, которые Киев не признает.

Кроме того, проект предполагает создание кабмином Украины специального органа, который будет решать, кому и в каком объеме возмещать ущерб от конфликта в Донбассе. Для компенсации морального ущерба предполагается создать реестр погибших, раненых, пропавших без вести, пленных и заложников. Для возмещения экономических и финансовых потерь авторы проекта предполагают создать реестр материального ущерба.

Для выплаты компенсаций планируется создать специальный фонд, который будет формироваться за счет средств госбюджета, благотворительных фондов и международной помощи. Авторы концепции считают, что в фонд будут перечисляться деньги, которые Украина через международные суды получит от "страны-агрессора" - так официальный Киев называет Россию.

Предусматривается также создание специального независимого органа, который, по мнению украинских властей, должен будет "восстановить правду" о событиях, происходивших во время вооруженного конфликта в Донбассе. Образцом послужит Комиссия правды и примирения, действовавшая в ЮАР после демонтажа режима апартеида, а также подобные комиссии в странах Латинской Америки и Европы. Этот орган будет состоять из украинских и иностранных экспертов, которые, как предполагается, будут расследовать "самые резонансные преступления, совершенные во время конфликта в Донбассе". Власти Украины обещают, что комиссия не будет зависеть от них.

Авторы проекта считают, что для предотвращения конфликтов в будущем Украина должна ратифицировать Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд (МУС). Украинские власти надеются, что подобный шаг позволит им обратиться в МУС для предъявления обвинений военачальникам, должностным лицам, депутатам и президенту "страны-агрессора". Ранее Украина подписала, но так и не ратифицировала Римский статут.

Конфликт на востоке Украины

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича начались массовые протесты в Крыму и на востоке страны, где преобладает русскоязычное население.

Власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% граждан соответственно, и уже в марте президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

В Донбассе же новые украинские власти в середине апреля 2014 года начали военную операцию. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли более 10 тыс. человек, свыше 25 тыс. получили ранения.

В стремлении прекратить вооруженный конфликт на востоке Украины лидерами России, Украины, Франции и Германии был запущен минский переговорный процесс, который привел к выработке комплекса соглашений по мирному урегулированию. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса местного самоуправления в составе Украины и объявление всеобщей амнистии для участников вооруженного конфликта.