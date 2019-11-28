Киев выразил протест за то, что британский журнал назвал Севастополь российским городом

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Посольство Украины в Великобритании выразило протест в связи с тем, что на страницах журнала Survival Международный институт стратегических исследований (IISS) назвал Севастополь территорией России.

"Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, где Севастополь упоминается как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем удаления неправильного изображения и отображения правильной информации", - сообщило посольство в Твиттере.

Редакция журнала Survival и IISS пока не комментировали требование посольства Украины.

Международный институт стратегических исследований (IISS) - исследовательско-аналитический центр по вопросам военно-политических конфликтов. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Был основан в 1958 году и изначально фокусировался на вопросах предотвращения распространения ядерного оружия и контроля вооружений.

В среду глава МИД Украины Вадим Пристайко отреагировал на аналогичную ситуацию с американской компанией Applе, которая в приложении на территории России начала отражать Крым и Севастополь как российскую территорию. Пристайко раскритиковал Apple и посоветовал ей не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ее сильная сторона".

Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет.