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Кризис в Сирии

CША обвинили Россию в помощи Сирии в сокрытии использования химоружия

В свою очередь постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отверг обвинения, назвав их неубедительными

ТАСС, 28 ноября. Постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд считает, что Россия помогала Сирии скрывать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в апреле 2018 года. Соответствующее заявление он, как сообщает агентство Reuters, сделал в четверг на 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), которая проходит на этой неделе в Гааге.

"К сожалению, Российская Федерация сыграла центральную роль в этом сокрытии. Хотя Россия и Сирия сидят здесь рядом с нами, в фундаментальном смысле мы друг от друга далеки", - сказал Уорд.

"Эти утверждения неубедительны. Мы не согласны", - ответил на заявление американской стороны постпред РФ при организации Александр Шульгин. Он вновь осудил создание при ОЗХО в июне 2018 года группы по расследованию и установлению виновных в применении химического оружия, назвав это решение незаконным и политизированным. Сирийские представители, в свою очередь, заявили, что не будут сотрудничать с этим расследованием.

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города, но не нашли следов применения химоружия. Доклад ОЗХО на эту тему был распространен 1 марта среди государств - членов организации и передан Совету Безопасности ООН. В нем отмечается, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия, при этом в документе утверждается, что цилиндры с химикатами были сброшены с воздуха.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены [на месте атаки] вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.

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