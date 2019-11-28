CША обвинили Россию в помощи Сирии в сокрытии использования химоружия

ТАСС, 28 ноября. Постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд считает, что Россия помогала Сирии скрывать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в апреле 2018 года. Соответствующее заявление он, как сообщает агентство Reuters, сделал в четверг на 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), которая проходит на этой неделе в Гааге.

"К сожалению, Российская Федерация сыграла центральную роль в этом сокрытии. Хотя Россия и Сирия сидят здесь рядом с нами, в фундаментальном смысле мы друг от друга далеки", - сказал Уорд.

"Эти утверждения неубедительны. Мы не согласны", - ответил на заявление американской стороны постпред РФ при организации Александр Шульгин. Он вновь осудил создание при ОЗХО в июне 2018 года группы по расследованию и установлению виновных в применении химического оружия, назвав это решение незаконным и политизированным. Сирийские представители, в свою очередь, заявили, что не будут сотрудничать с этим расследованием.

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города, но не нашли следов применения химоружия. Доклад ОЗХО на эту тему был распространен 1 марта среди государств - членов организации и передан Совету Безопасности ООН. В нем отмечается, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия, при этом в документе утверждается, что цилиндры с химикатами были сброшены с воздуха.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены [на месте атаки] вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.