Медведчук: на саммите в Париже обсудят обмен "всех установленных на всех установленных"

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Вопросы особого статуса Донбасса и содействия обмену пленными между властями Украины и народными республиками по формуле "всех установленных на всех установленных" будут обсуждаться в ходе запланированного на 9 декабря в Париже саммита стран нормандской четверки (Россия, Германия, Франция, Украина). Такую точку зрения высказал в четверг глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, выступая в эфире украинского телеканала NewsOne.

Говоря о перспективах нормандского саммита, Медведчук сказал: "Нужно ждать позитивных подвижек в вопросах мирного урегулирования". Он добавил, что возможность достижения положительных результатов на встрече будет зависеть от политической воли президента Украины Владимира Зеленского.

"Я думаю, что главными вопросами будут особый статус отдельных районов не контролируемой (Киевом - прим. ТАСС) территории Донецкой и Луганской областей", - сказал лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он подчеркнул, что необходимо придать постоянный характер особому статусу Донбасса, потому что ныне действующий закон о положении этого региона утратит силу в конце нынешнего года.

"Будет [обсуждаться] вопрос обмена всех установленных на всех установленных (удерживаемых лиц - прим. ТАСС) и вопрос реализации минских соглашений, которые должны быть выполнены в полном объеме", - добавил Медведчук.

История обмена пленными

Делегация Донецкой народной республики (ДНР) на встрече гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске в среду призвала украинскую сторону к проведению масштабного обмена пленными до конца нынешнего года. Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда передала 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился. Еще на встрече контактной группы 17 июля было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР.

Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября. Однако украинская сторона сначала попросила шесть недель на так называемую процессуальную очистку лиц, которых они готовы передать. Когда это время истекло, Киев попросил еще шесть недель, а глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что записанная в минских соглашениях формула обмена "всех на всех", возможно, не самая идеальная.

Саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, запланирован на 9 декабря в Париже.