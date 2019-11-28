Кандидат от правящей партии признал поражение на выборах президента Уругвая

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Кандидат от правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэль Мартинес в четверг поздравил своего соперника Луиса Лакалье Поу из оппозиционной правоцентристской Национальной партии ("Бланко") с победой на выборах президента Уругвая.

"Подсчет голосов, которые требовали проверки, уже не изменит тенденцию. Так что я поздравляю избранного президент Лакалье Поу, с которым проведу завтра встречу", - написал он в Twitter.

Мартинес также заявил, что "продолжит защищать демократию с еще большими усилиями".

В воскресенье в Уругвае прошел второй тур президентских выборов. Избирательная палата не смогла объявить победителя в тот же день, так как отрыв между кандидатами был меньше количества голосов, которые требовали дополнительной проверки. Во вторник начался повторный подсчет голосов.