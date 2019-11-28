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Кризис на Украине

Глава Минюста Украины предупредил о закрытии тюрем из-за нехватки финансирования

Денис Малюська признал, что это может оказаться болезненным процессом и потребует много ресурсов, однако "другого выхода нет"

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в стране может произойти закрытие тюрем из-за нехватки финансирования учреждений пенитенциарной системы.

"К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение количества персонала тем, где тюрьмы не заполнены", - цитирует министра агентство "Укринформ".

Глава Минюста признал, что это может оказаться болезненным процессом и потребует много ресурсов, однако "другого выхода нет".

Малюська сообщил, что власть намерена достичь три ключевые цели в процессе реформирования пенитенциарной системы Украины - это обеспечить доступ осужденных к образованию и корректирующим программам, увеличить финансирование на медицину, питание и быт в тюрьмах, а также увеличить зарплаты сотрудникам системы.

Министр также заявил, что в планах Минюста организовать пилотный проект по созданию частных СИЗО, которые будут напоминать "хорошо охраняемые отели, в которых лица, имеющие деньги, могут находиться в ожидании вердикта суда". "За счет этих средств мы сможем покрывать расходы на нахождение лиц в обычных СИЗО. Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проекте и посмотрим, насколько эта бизнес-модель рабочая", - сообщил он. Малюська добавил, что для этого потребуется внести изменения в законодательство страны.

Министр также отметил, что в стране фактически не ведется нормальный учет осужденных граждан. "У нас нет ни единых достоверных данных о том, сколько осужденных находится в местах лишения свободы на территории Украины. Мы приблизительно понимаем, что это более 50 тыс., может 55 тыс., может 53 тыс., плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать", - сказал он. Глава Минюста добавил, что на Украине внедряется специальное программное обеспечение, которое позволит вести такой учет.

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