Экс-министр ВМС США раскритиковал Трампа за вмешательство в дело спецназовца Галлагера

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Отправленный в отставку министр ВМС США Ричард Спенсер подверг критике главу Белого дома Дональда Трампа за вмешательство в дело обвиняемого в военных преступлениях спецназовца Эдварда Галлагера. Свою версию истории Спенсер рассказал газете The Washington Post.

Шеф Пентагона Марк Эспер 24 ноября попросил уволить министра после того, как узнал, что тот тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера в обмен на гарантию того, что спецназовец сможет уйти из армии с сохранением звания.

"Президент вмешался в дело с самого начала. В марте, еще до начала процесса, он дважды звонил мне, попросив освободить военнослужащего [из изолятора], но я дважды отказал, - рассказал бывший министр. - В результате я пришел к выводу, что интересы президента совпадают с желанием защиты держать дело в центре внимания СМИ". "14 ноября, поскольку президент дважды связывался со мной ранее, я направил письмо с просьбой не вмешиваться в эти вопросы [о сохранении звания и наград Галлагера], - продолжил он. - 15 ноября мне позвонил юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне и заявил, что президент продолжит [вмешиваться]".

По утверждению Спенсера, затем вновь последовал звонок от Чиполлоне, который объявил, что Трамп указывает восстановить военного в звании. "Это показывает, что президент имеет малое представление о том, что [дело] значит для военной сферы", - считает он. Бывший министр назвал своей ошибкой, что начал действовать без согласования с шефом Пентагона.

Урок для нации

Спенсер расценивает произошедшее как урок для себя и всей нации. "Крайне неправильно для министра вмешиваться в личные дела. Военная юстиция работает хорошо, когда руководство находится в стороне, - отметил он. - Мы призывали военнослужащих пропорционально использовать силу, защищать гражданских лиц и относиться к пленным справедливо. Я верю в это с тех пор, как пришел в ВМС в 1976 году".

"Мы должны сохранить четкие правила, чтобы подобного не повторилось. Американцы должны знать, что 99,9% наших военнослужащих всегда принимали, принимают и будут принимать правильные решения", - сказал бывший министр.

Трамп предложил назначить новым министром контр-адмирала ВМС в отставке, нынешнего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.

Дело Галлагера

Галлагера обвиняют в совершении ряда военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии убитого. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США встал на защиту спецназовца.