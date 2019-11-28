Челночная дипломатия. Сирийский конституционный комитет не смог согласовать повестку

ЖЕНЕВА, 28 ноября. /ТАСС/. Делегации правительства и оппозиции в сирийском Конституционном комитете в предпоследний день работы "малой группы" так и не смогли согласовать повестку, в результате их общая встреча не состоялась. Об итогах дня рассказали главы делегаций после завершения консультаций в офисе спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, не упустив при этом возможности обвинить друг друга в неконструктивной позиции.

Камнем преткновения стал принцип организации работы. Делегация правительства исходит из того, что в рамках комитета могут обсуждаться различные вопросы, связанные со стабилизацией ситуации в стране, делегация оппозиции - что все обсуждения должны быть направлены на внесение конкретных изменений в конституцию. Из-за этого не удалось начать обсуждение предложенных правительством национальных патриотических принципов. Были отклонены и предложения оппозиции.

Переговоры проходят третий день в закрытом режиме. Делегации остаются в разных помещениях, а представители ООН с помощью челночной дипломатии пытаются согласовать повестку общей встречи.

Сессия "малой" группы Конституционного комитета должна завершиться в пятницу. Подводя итоги дня консультаций в четверг, стороны оптимизма относительно последнего дня не высказывали. Организатор переговоров, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, за время сессии комментариев не давал. Как правило, эмиссар ООН подводит итоги раунда по его завершении, но пока его пресс-служба даже официально не подтверждала его выступление в пятницу. В дипломатии это может означать, что рассказать пока особенно нечего.

Женевская зима

Следующая встреча "малой группы" намечена на 16 декабря и тоже продлится примерно неделю. Однако если темпы работы не ускорятся, в лучшем случае к Новому году будет согласована лишь повестка. Скептицизм чувствуется даже среди освещающих работу Конституционного комитета журналистов: выхода представителей делегаций под дождем в Женеве ожидали примерно дюжина человек, в то время как на открытии комитета количество представителей прессы было в разы больше.

Впрочем, как рассказал ТАСС знакомый с ходом переговоров источник, драматизировать ситуацию не стоит. "Главное - что работа продолжается, делегации остаются в Женеве, не выходят из комитета. Постепенно они приступят к обсуждению имеющихся вопросов", - заверил собеседник.

Делегации правительства и оппозиции, а также примыкающие к тем или иным "крылья" делегации гражданского общества действительно не собираются прекращать работу, хотя и обвиняют друг друга в неконструктивной позиции. Введенное в начале работы комитета Педерсеном правило воздерживаться от критики соблюдается уже не так строго: в четверг глава делегации правительства Ахмед Кузбари говорил о сотрудничестве оппозиции с Турцией, а глава делегации оппозиции Хади аль-Бахра - что Дамаск воплощает в жизнь интересы Ирана.

Соревнование в выносливости

Неспешная работа комитета выгодна Дамаску, который фактически одержал победу в гражданской войне и теперь может заняться консолидацией своих сил, восстановлением разрушений, а также провести парламентские выборы в 2020 году и президентские выборы в 2021 году по действующей конституции, либо вообще отложить их на неопределенный срок, пока комитет не завершит работу.

Оппозиция заинтересована в проведении выборов уже по новой конституции, однако каких-либо инструментов давления на Дамаск, чтобы ускорить работу комитета, у нее не осталось. Впрочем, затягивание переговоров может быть в итоге выгодно и им: для восстановления страны правительство Сирии нуждается в деньгах из Европы и США, а их не будет, пока Запад не увидит устраивающую его формулу урегулирования. К тому же выход из комитета даст правительству Сирии возможность вновь заявить, что оппозиция сама делает невозможным какой-либо диалог с нею.