В Грузии заявили, что лаборатория Лугара открыта для российских экспертов

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара, работающий около Тбилиси, открыт для всех международных экспертов, в том числе и специалистов из России. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении правительства Грузии по итогам переговоров спецпредставителя премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации Григорием Карасиным в Праге.

"С учетом заинтересованности российской стороны Зураб Абашидзе подтвердил, что так называемая лаборатория Лугара осуществляет свою деятельность в прозрачном режиме, и ее двери открыты для экспертов и ученых из всех стран, в том числе и из России", - сказано в сообщении.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии данные обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.