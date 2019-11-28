Прокуратура Боливии добивается допроса Эво Моралеса в Мексике

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС /. Боливийская прокуратура через МИД добивается проведения допроса экс-президента Эво Моралеса, получившего политическое убежище в Мексике. Об этом сообщил в четверг прокурор департамента Ла-Пас Уильям Алаве.

"Мы уже попросили МИД помочь нам получить возможность провести допрос [Эво Моралеса], учитывая, что он находится в Мексике", - приводит слова прокурора газета Correo del Sur.

Алаве также подтвердил, что прокуратура республики обратилась в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с запросом на получение дополнительной информации о местонахождении или деятельности Моралеса.

"Через Интерпол было активировано синее уведомление, которое означает, что в отношении человека проводится расследование", - сказал прокурор.

Ранее Моралес сообщил, что Интерпол начал сбор информации о нем, распространив в отношении него "синее уведомление". По словам экс-президента, теперь его разыскивают в нескольких странах по обвинению в "несуществующих преступлениях".

22 ноября министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обратился в генеральную прокуратуру с запросом о возбуждении уголовного дела в отношении Моралеса по обвинению в терроризме. Ранее министр сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора экс-президента, подавшего в отставку после протестов против его переизбрания на новый срок, с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента Мурильо расценил как терроризм и преступление против человечности.