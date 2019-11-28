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Земан заявил, что инцидент с чешской бизнес-миссией мог быть ответом России

Он не исключил, что Москва таким образом отреагировала на отчет контрразведки Чехии, согласно которому в республике работают российские шпионы

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Отказ российских авиационных властей в полете по маршруту Москва - Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии республики во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, мог быть ответом РФ на опубликованный несколько дней назад отчет Службы безопасности и информации (национальной контрразведки - прим. ТАСС) за 2018 год, согласно которому в республике активизировались российские спецслужбы. С таким предположением выступил в четверг президент Чехии Милош Земан в эфире пражского телеканала Barrandov.

"Одна из [наших] гипотез то, что россияне таким образом [отказом в полете чешского спецборта] отреагировали на отчет контрразведки, согласно которому в Чехии работают российские шпионы, - отметил Земан. - Возможно, что это было ответной акцией. В этом случая я не могу с ней согласиться, но мы должны знать и причину этой ответной акции, что стало для нее импульсом".

Президент критически высказался в адрес чешской контрразведки, которая не выполняет его рекомендаций сосредоточиться на борьбе с коррупцией и другими видами экономических преступлений.

"У меня сложилось впечатление, что они [контрразведчики] выбрали более комфортный для себя путь. Тем не менее, если действительно правда, что это [инцидент с бизнес-миссией] была российская реакция [на отчет контрразведки], то она, как считаю, была чрезмерной и ошибочной", - сказал Земан.

Пражское сетевое издание Е15 сообщило ранее в четверг о решении Томана досрочно прервать рассчитанную на пять дней работу возглавляемой им бизнес-миссии в РФ. После почти десятичасового безрезультатного ожидания на получение разрешения российских авиационных властей на вылет чешского спецборта из Москвы в Казань, где у Томана были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана, глава Минсельхоза распорядился о возвращении делегации в Прагу.

Комментируя эту ситуацию, председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев сообщил ТАСС, что форум при участии Томана и представителей руководства региона отменился из-за того, что у самолета из Праги были неправильно оформлены вылетные документы. "Поэтому [произошла] техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была", - отметил он. При этом Агеев уточнил, что встреча посла Чехии Витезслава Пивоньки и президента Татарстана Рустама Минниханова состоялась.

Развитие отношений с Россией и Китаем

Стремление развивать дружеские отношения с Россией и Китаем, а не становиться на путь конфронтации с этими государствами, соответствует чешским национальным интересам, добавил Земан.

"Нашим национальным интересом является то, чтобы у нас были дружеские отношения с Россией и Китаем", - подчеркнул Земан.

Он снова раскритиковал Службу безопасности и информации, которая в своем отчете утверждает, что в республике активизировались российские и китайские спецслужбы.

"Я утверждаю, что Служба безопасности и информации создает для нас проблемы в отношениях с Россией и Китаем", - сказал Земан. Россия, как он особо отметил, не является врагом для его республики.

"Россия не является нашим врагом. В этом вопросе мое мнение совпадает с мнением премьера [Чехии Андрея] Бабиша. Россия - это наш партнер, наш оппонент, наш конкурент. Времена холодной войны, как надеюсь, давно канули в Лету. Настоящим врагом является международный терроризм", - подчеркнул президент Чехии.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссия
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