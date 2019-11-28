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Ситуация на Корейском полуострове
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США призвали КНДР избегать провокаций и вернуться к диалогу

В Госдепартаменте заявили, что продолжают отслеживать ситуацию по ракетным пускам КНДР
Здание Госдепартамента AP Photo/Luis M. Alvarez
Описание
Здание Госдепартамента
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Вашингтон в связи с сообщениями о ракетных пусках КНДР призывают Пхеньян избегать провокаций и соблюдать резолюции СБ ООН. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель Госдепартамента.

"Мы в курсе сообщений о ракетных пусках КНДР, - отметил он. - Продолжаем отслеживать ситуацию и находимся в тесном контакте с нашими союзниками в регионе".

"Призываем Северную Корею избегать провокаций, соблюдать свои обязательства в рамках резолюций СБ ООН и вернуться к содержательным переговорам для достижения полной денуклеаризации", - подчеркнул сотрудник ведомства.

Как информировало агентство Kyodo со ссылкой на источник в Министерстве обороны Японии, КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Позднее глава оборонного ведомства Японии Таро Коно сообщил, что ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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