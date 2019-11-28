Британских консерваторов возмутило, что место Джонсона на теледебатах занял кусок льда

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Правящая в Великобритании Консервативная партия пожаловалась на четвертый канал британского телевидения (Channel 4) за то, что пустующее место лидера партии и премьер-министра страны Бориса Джонсона на состоявшихся в четверг теледебатах занял кусок льда. Как сообщает агентство Press Association, соответствующую жалобу консерваторы направили в адрес медиарегулятора Ofcom.

Дебаты на четвертом канале, ставшие яблоком раздора, были посвящены теме климатических изменений. В них приняли участие лидеры пяти партий - Лейбористской партии, "Либеральных демократов", Шотландской национальной партии, Партии "зеленых", валлийской "Плайд камри". В то же время лидер тори Джонсон и партии Brexit Найджел Фараж отказались приходить в студию, и вместо них были установлены два круглых изображения карты Земли. Сделанные изо льда они таяли на протяжении всего эфира.

Подобный демарш возмутил Консервативную партию, которая потребовала медиарегулятора проверить, не был ли телеканалом нарушен установленный кодекс вещания. Он обязывает телеканалы придерживаться принципов непредвзятого освещения событий. В направленном в Ofcom письме консерваторы назвали произошедшее "провокационной ангажированной выходкой", которая "сама по себе может расцениваться как выражение политического мнения".

С помощью досрочных выборов, намеченных на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.