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Премьер-министр Канады подтвердил свое участие в саммите НАТО в Лондоне

Встреча лидеров государств альянса пройдет 3-4 декабря

ОТТАВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы главы канадского правительства.

"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил сегодня, что будет присутствовать на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне с 3 по 4 декабря 2019 года", - сообщается в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Трюдо в ходе саммита обсудит с лидерами государств альянса вопросы обороны и сдерживания, а также важность единства всех членов организации "ради успешного противостояния текущим и будущим угрозам".

Североатлантический альянс был основан в 1949 году. В этом году организация отмечает 70-летие. Канада является членом НАТО с момента основания.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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