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СМИ: Индия провела успешные пуски противотанковых и крылатой ракет

По данным телеканала NDTV, стрельбы этими ракетами прошли на полигоне в штате Мадхья-Прадеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Индии провели успешные запуски противотанковых ракет и крылатой ракеты. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на военные источники, сухопутные войска повели пуски двух противотанковых ракет дальнего радиуса действия Spike.

Как сообщили телеканалу источники, стрельбы этими ракетами прошли в минувшую среду на полигоне в штате Мадхья-Прадеш в присутствии главкома сухопутных войск Индии генерала Бипина Равата.

Spike - ракета израильской разработки четвертого поколения, которая может с большой точностью поражать цели на дальностях около 4 км. По данным СМИ, Индия приобрела в текущем году партию таких ракет.

Кроме того, как сообщает в пятницу газета Financial Times , в четверг ВМС Индии провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos совместного российско-индийского производства. Ракета была запущена с эсминца в Аравийском море и успешно поразила заданную цель.

Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. С российской стороны в СП участвует "НПО машиностроения". Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, первый запуск которой состоялся 12 июня 2001 года. В настоящее время такие ракеты стоят на вооружении ВВС, ВМС и сухопутных войск Индии.

Теги
ИндияИзраиль
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