Bloomberg: Эрдоган запросит у "евротройки" средства для возвращения беженцев в Сирию

ТАСС, 29 ноября. Президент Турции Тайиип Эрдоган планирует договориться с Великобританией, Францией и ФРГ ("евротройка") о выделении Анкаре средств для реализации ее сирийской политики, в том числе по возвращению беженцев в Сирию. С таким утверждением выступило в пятницу агентство Bloomberg.

По версии агентства, переговоры по этому вопросу должны состояться на полях саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Целью выделения средств, как считается, является финансирование турецкой политики в отношении сирийских беженцев, которых Анкара намерена вернуть на родину, но для чего необходимо создать там инфраструктуру.

Ранее Эрдоган неоднократно призывал Европу включиться в эту проблему и угрожал новыми волнами беженцев в страны ЕС. Брюссель в 2016 году обещал выделить республике €6 млрд в течение нескольких лет на проекты, связанные с беженцами. Частично эти средства были получены, но, как отмечает Анкара, не в полном объеме. Также и процедура их выделения значительно усложнена.

Встреча Эрдогана с "евротройкой" пройдет в напряженной атмосфере из-за конфликта Турции и Франции. В четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "покровителем террористов" за то, что он считает турецкую операцию "Источник мира" на севере Сирии военной интервенцией. По его словам, Турция помешала планам Франции создать в Сирии террористическое государство. Анкара недовольна тем, что французская сторона поддерживает сирийские курдские формирования "Силы народной самообороны", которые Турция считает ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.