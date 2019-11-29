{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тбилиси у стен парламента возобновилась акция протеста оппозиции

Стычек с правоохранителями пока нет

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Акция оппозиции за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе возобновилась в пятницу утром у стен парламента в Тбилиси. Кадры с митинга в прямом эфире показывает грузинская телекомпания "Рустави 2".

"Мы расположимся около здания, чтобы донести свой голос, громкий протест до депутатов. Наши депутаты, наверное, будут в самом парламента, где будут выступления. Я надеюсь, что сегодня полиция больше не использует водометы и не выведет робокопов (спецназ)", - сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили в интервью "Рустави 2".

В акции участвуют как члены "Национального движения", так и оппозиционные политики от партии "Европейская Грузия -движение за свободу", а также гражданские активисты от движений "Измени", "Посмей" и "Стыдно".

В отличие от четверга, полиция на стала сооружать специальные высокие железные ограждения около парламента. Депутаты с раннего утра стали собираться в законодательном органе, где на пятницу назначены комитетские слушания, бюро, а также пленарная сессия. Все входы в парламент контролируют усиленные наряды полиции. Стычек с правоохранителями пока нет.

В Тбилиси у стен парламента с 14 ноября проходят протесты. В этот день законодательный орган не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Оппозиция во всем винит председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, анонсировавшего переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года.

За время протестов митингующие два раза блокировали парламент. Оба раза полиции удалось их разогнать с применением водометов. Активисты заявляют, что не прекратят демонстрации, пока не добьются проведения в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
Йеменские мятежники утверждают, что сбили вертолет Саудовской Аравии
Оба пилота погибли, сообщил представитель хуситов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС