Источник: депутаты Рижской думы сформируют новую правящую коалицию

РИГА, 29 ноября. /ТАСС/. Участники переговоров в Рижской думе по созданию новой правящей коалиции смогли достичь компромисса, благодаря чему городской парламент не будет распущен в пятницу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к ходу консультаций.

По его словам, новую коалицию создадут партии "Согласие", "Честь служить Риге" и оппозиционная депутатская группа "Риге". В общей сложности это может дать коалиции большинство в 32 голоса в 60-местном парламенте. По словам источника, необходимые для создания коалиции процедуры будут соблюдены в пятницу.

В четверг вечером мэр Риги Олег Буров (партия "Честь служить Риге") заявил, что заседание Рижской думы в пятницу может стать последним для этого созыва городского парламента, если депутаты не обеспечат кворум. Он добавил, что готов работать на благо жителей города, "но не таким образом и не с такими партнерами".

В четверг Рижская дума не смогла провести внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос о доверии мэру города Олегу Бурову, по причине отсутствия кворума. Для участия в заседании зарегистрировались лишь 10 из 60 депутатов городского парламента. По закону Рижская дума должна быть распущена, если на трех ее заседаниях подряд не будет кворума, для которого необходим 31 депутат.

На прошлой неделе мэр Риги заявил, что надеется сформировать новую коалицию в городской думе, в противном случае обещает подать в отставку. Прошлая коалиция, в которую входили партии "Согласие", "Честь служить Риге" и фракция независимых депутатов (ФНД), прекратила свое существование после того, как Рижская дума большинством голосов приняла решение об отставке Вадима Баранника с поста вице-мэра латвийской столицы. Отставку представителя ФНД Баранника поддержали все присутствовавшие депутаты социал-демократической партии "Согласие", партии "Честь служить Риге", а также оппозиционных партий.