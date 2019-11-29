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Матвиенко может совершить визит в Турцию в апреле 2020 года

Посол Турции в РФ отметил, что в следующем году в Анкаре отметят столетие Великого национального собрания республики

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Анкара рассчитывает, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Турцию в апреле 2020 года. Об этом заявил в пятницу посол Турции в РФ Мехмет Самсар на встрече с членом комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Муратом Хапсироковым.

Он напомнил, что в следующем году в Турции отметят столетие Великого национального собрания (парламента) республики. "До нас дошла информация, что Валентина Матвиенко собирается принять участие в этом мероприятии", - сказал посол.

"Что касается визита Матвиенко, скорее всего, он состоится в апреле", - отметил в свою очередь Хапсикоров.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаТурцияРоссия
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