{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Власти Боливии не направляли в Интерпол запрос о местонахождении Моралеса

Генпрокурор республики Хуан Лачипа отметил, что в ведомстве владеют информацией о том, где находится экс-президент страны

ТАСС, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Боливии Хуан Лачипа утверждает, что ведомство не обращалось в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с запросом о местонахождении экс-президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщила в пятницу газета El Deber.

На эту тему
Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"У нас есть информация о местонахождении господина Моралеса, поэтому в таком запросе нет необходимости", - приводит издание слова генпрокурора.

27 ноября Моралес сообщил, что Интерпол начал сбор информации о нем, распространив в отношении него "синее уведомление". По словам экс-президента, теперь его разыскивают в нескольких странах по обвинению в "несуществующих преступлениях". Эту информацию в четверг подтвердил прокурор департамента Ла-Пас Уильям Алаве. Он заявил, что боливийские власти обратились в Интерпол с запросом о получении дополнительной информации о местонахождении или деятельности Моралеса. Как пояснил Алаве, "через Интерпол было активировано синее уведомление, которое означает, что в отношении человека проводится расследование".

22 ноября министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обратился в генеральную прокуратуру с запросом о возбуждении уголовного дела в отношении Моралеса по обвинению в терроризме. Ранее министр сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора экс-президента, подавшего в отставку после протестов против его переизбрания на новый срок, с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента Мурильо расценил как терроризм и преступление против человечности.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Юнкер покинул пост главы ЕК, попросив преемницу "позаботиться о Европе"
Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет работать с 1 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС