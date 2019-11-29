Власти Боливии не направляли в Интерпол запрос о местонахождении Моралеса

ТАСС, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Боливии Хуан Лачипа утверждает, что ведомство не обращалось в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) с запросом о местонахождении экс-президента страны Эво Моралеса. Об этом сообщила в пятницу газета El Deber .

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"У нас есть информация о местонахождении господина Моралеса, поэтому в таком запросе нет необходимости", - приводит издание слова генпрокурора.

27 ноября Моралес сообщил, что Интерпол начал сбор информации о нем, распространив в отношении него "синее уведомление". По словам экс-президента, теперь его разыскивают в нескольких странах по обвинению в "несуществующих преступлениях". Эту информацию в четверг подтвердил прокурор департамента Ла-Пас Уильям Алаве. Он заявил, что боливийские власти обратились в Интерпол с запросом о получении дополнительной информации о местонахождении или деятельности Моралеса. Как пояснил Алаве, "через Интерпол было активировано синее уведомление, которое означает, что в отношении человека проводится расследование".

22 ноября министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обратился в генеральную прокуратуру с запросом о возбуждении уголовного дела в отношении Моралеса по обвинению в терроризме. Ранее министр сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора экс-президента, подавшего в отставку после протестов против его переизбрания на новый срок, с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента Мурильо расценил как терроризм и преступление против человечности.