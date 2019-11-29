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Юнкер покинул пост главы ЕК, попросив преемницу "позаботиться о Европе"

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет работать с 1 декабря

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Жан-Клод Юнкер в пятницу в последний раз поднялся на трибуну Еврокомиссии (ЕК), которую он возглавлял пять лет, чтобы попрощаться с международными журналистами и попросить свою преемницу, немку Урсулу фон дер Ляйен "позаботиться о Европе".

"Это последний раз, когда я здесь выступаю. Я не из тех, кто любит уходить куда-то с любимого места работы. И пресса - часть этого места. Я просто хочу сказать вам спасибо за то, что проделали этот долгий путь вместе со мной", - сказал он.

При этом Юнкер заявил, что рад покинуть пост главы ЕК. "Я могу сказать, что покидаю свой пост и с удовлетворением, и с сожалением относительно некоторых вещей. Но я рад покинуть пост, который точно не самый простой", - отметил он, подчеркнув, что, по его мнению, должность главы Еврокомиссии является самой сложной в мире.

На вопрос журналистов о том, что бы он посоветовал своей преемнице Урсуле фон дер Ляйен, Юнкер сказал: "Я бы попросил, чтобы она позаботилась о Европе".

Представители международных СМИ, в свою очередь, поблагодарили Юнкера за "самозабвенную работу" в течение 30 лет (во главе Еврогруппы и на посту премьер-министра Люксембурга) во благо Евросоюза. "Никто не забудет Жан-Клода Юнкера, одного из главных лидеров ЕС в самые трудные времена. История сама вынесет вердикт вашей работе, но вы явно займете место в ней. У нас есть правило - не аплодировать никому в этом пресс-зале, однако сегодня мы сделаем исключение, потому что вы это заслужили", - сказал представитель Международной федерации журналистов Лоренцо Консоли, после чего сотни журналистов принялись аплодировать уходящему главе Еврокомиссии. Юнкер же, в свою очередь, прослезился от такой реакции.

Юнкер официально должен покинуть свой пост 30 ноября. Отвечая на вопрос журналистов о том, каким будет его будущее с 1 декабря, Юнкер сказал: "Мое будущее будет где-нибудь еще".

Новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет работать с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года.

Теги
ЛюксембургЮнкер, Жан-КлодФон дер Ляйен, Урсула
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