Оппозиция в Грузии разработала законопроект по переходу на новую систему выборов

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 оппозиционных партий в Грузии разработали совместный законопроект, предполагающий переход на новую систему парламентских выборов без внесения изменений в конституцию. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член партии "Единая Грузия - демократическое движение" Георгий Ахвледиани.

"После провала изменений в конституцию для проведения пропорциональных парламентских выборов в 2020 году правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" нам заявляет, что у них больше нет ресурса повторно инициировать конституционные поправки. Нашим новым законопроектом мы им говорим, что для проведения честных выборов нет необходимости в согласии 113 депутатов (конституционное большинство - прим. ТАСС). Изменения можно внести в Избирательный кодекс, который является органическим законом и требует поддержки лишь 76 депутатов", - сказал Ахвледиани.

По его словам, за основу законопроекта взята так называемая немецкая модель выборов. Несмотря на то, что в Германии модель парламентских выборов является пропорциональной, а в конституции Грузии записано, что парламент состоит из 150 депутатов, 77 из которых избираются по пропорциональным спискам, а 73 - по одномандатным округам, их инициатива не противоречит главному закону страны.

"Власть в лице бывшего спикера парламента Ираклия Кобахидзе нам говорит, что наша модель не соответствует конституции, мы же говорим, что законопроект не противоречит ей. Пожалуйста, пусть 73 депутата избираются по мажоритарной системе, но количество мандатов в парламенте для каждой партии будет высчитываться не от 77, как это сегодня, а от общего числа депутатов - 150", - добавил он.

Оппозиционер утверждает, что нынешняя модель подсчета мандатов является нечестной. "К примеру, если партия набрала 48% голосов и победила в 70 одномандатных округах, по сегодняшней модели она получит 37 мест по пропорциональной системе и еще 70 одномандатников. Таким образом, общее число депутатов у этой партии будет 107. Согласно нашей модели, эта же партия в парламенте в общей сложности получит лишь 72 мандата, которые и равны 48% от 150", - подчеркнул он.

Политик также добавил, что их законопроект отдает предпочтение мажоритарной системе при распределении мандатов. "Как мы отметили ранее, если партия возьмет 48% голосов, а также победит в 70 округах и по нашей системе ей достаются всего 72 мандата, то депутатами сначала станут эти 70 мажоритариев, а недостающие два человека добавятся к ним из пропорционального списка", - заключил Ахвледиани.

Он также отмечает, что этот законопроект оппозиция отправит в БДИПЧ, а также в Венецианскую комиссию Совета Европы. Они также ознакомят с новым проектом и аккредитованный в Грузии дипломатический корпус, который в субботу планирует провести встречу с участием оппозиции и правящей партии, чтобы найти выход из создавшегося кризиса.