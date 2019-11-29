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Кризис на Украине

В Киеве назвали статус Донбасса ключевым вопросом нормандского саммита

Он является главным на политическом треке конфликта, отметил замглавы МИД Украины Александр Грушко

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Юридический статус Донецка и Луганска является ключом на политическом треке предстоящего саммита в нормандском формате. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде.

"Что касается нормандского формата, то, насколько я знаю, подготовка идет, наша позиция остается неизменной. На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В сфере безопасности - это развод сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация "формулы Штайнмайера", которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке внутриукраинского конфликта", - заявил дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

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Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в этих районах на три года устанавливался особый статус. На практике закон Украиной не применялся, но Верховная рада ежегодно продлевала его действие. В марте 2015 года Порошенко, вопреки минским соглашениям, без согласования с республиками Донбасса внес в закон об особом статусе поправки, которые фактически заблокировали действие документа.

В начале 2016 года тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм введения в силу закона об особом статусе Донбасса на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.

Теги
УкраинаСербияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеГрушко, Александр ВикторовичШтайнмайер, Франк-ВальтерДачич, Ивица
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