В Киеве назвали статус Донбасса ключевым вопросом нормандского саммита

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Юридический статус Донецка и Луганска является ключом на политическом треке предстоящего саммита в нормандском формате. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде.

"Что касается нормандского формата, то, насколько я знаю, подготовка идет, наша позиция остается неизменной. На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В сфере безопасности - это развод сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация "формулы Штайнмайера", которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке внутриукраинского конфликта", - заявил дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.