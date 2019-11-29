Столтенберг заявил, что НАТО должна повышать военные расходы не ради "удовольствия Трампа"

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО должны повышать свои оборонные расходы не ради того, чтобы "доставить удовольствие президенту США Дональду Трампу". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне 3-4 декабря.

Согласно распространенным в пятницу статистическим материалам альянса, НАТО увеличит свои оборонные расходы на $400 млрд к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года, в 2019 году совокупный рост военных расходов составил $74 млрд. Западные журналисты задали Столтенбергу вопрос, почему в статистических материалах альянса базовым годом, от которого ведутся подсчеты роста военных бюджетов, взят 2016 год - год избрания президентом США Дональда Трампа, а не 2014 год, когда на саммите в Уэльсе лидеры НАТО начать наращивать расходы на оборону "в ответ на агрессивные действия России", и нет ли в этом попытки "доставить удовольствие Трампу".

"Президент Трамп прав в том, что страны ЕС и Канада должны тратить больше на оборону. Но они должны это делать не для того, чтобы доставить удовольствие президенту Трампу. Мы должны увеличивать расходы на оборону, поскольку мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами. Мы видели террористические нападения в Париже, необходимость бороться с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Ираке и Сирии, мы видим решительные действия России и киберугрозы, а также фундаментальное смещение баланса сил в связи с подъемом Китая. Все эти угрозы в непредсказуемой ситуации в сфере обороны привели к тому, что страны альянса приняли решение инвестировать в оборону больше", - сказал он.

"Конечно, расходы разных стран НАТО могут колебаться, но заложена четкая тенденция их повышения", - добавил Столтенберг.

По материалам НАТО, объем военных расходов всех 29 государств альянса в 2019 году составляет $987 млрд в константных ценах 2015 года. Ранее генсек НАТО объяснил, что военные расходы альянса в 20 раз превышают военные расходы РФ не потому, что силы альянса в 20 раз менее эффективны, а потому, что западная техника стоит дороже, а военные больше получают. Военный бюджет России в 2018 году составил 2,8 трлн рублей, что соответствует примерно $46 млрд. Совокупный военный бюджет НАТО в 2018 году составил $930 млрд.