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Политический кризис в Боливии

Израиль и Боливия договорились о восстановлении дипотношений

Министры иностранных дел двух стран наметили направления сотрудничества

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил в пятницу, что договорился с главой внешнеполитического ведомства Боливии Карен Лонгарик о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами.

"29 ноября я провел беседу с министром иностранных дел Боливии Карен Лонгарик . Мы договорились о возобновлении дипломатических отношений между Боливией и Израилем. Мы также наметили направления сотрудничества между странами в сельскохозяйственной отрасли, в сфере технологий и инноваций", - цитирует высказывания Каца его пресс-служба.

По информации израильского радио Kan, Лонгарик заявила в четверг на встрече с иностранными журналистами о намерении восстановить дипотношения с Израилем. Кац в тот же день приветствовал намерение переходного правительства Боливии и отметил, что "на протяжении долгого времени МИД Израиля вел работу, направленную на возобновление дипотношений между двумя государствами".

Боливия в 2009 года разорвала отношения с Израилем в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа. В 2014 году боливийские власти отменили безвизовый режим между странами.

 

Ситуация в Боливии

 

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и. о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

Теги
БоливияИзраильПолитический кризис в Боливии
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