Палестина попросила ООН помочь с проведением первых с 2006 года всеобщих выборов

ТАСС, 29 ноября. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов рассчитывает, что первые за 13 с лишним лет президентские и парламентские выборы в Палестине состоятся.

"Я слегка воодушевлен в последние несколько дней перспективой палестинского народа провести первые с 2006 года выборы в Палестинский законодательный совет и выборы президента, - сказал он в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, видеозапись которой выложена на сайте дипведомства. - Вчера мы получили из Палестины официальный запрос об обеспечении поддержки избирательному процессу".

"Я надеюсь, эти выборы пройдут на всей оккупированной палестинской территории - в Газе и на Западном берегу", - добавил Младенов.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов Палестинского законодательного совета уже истекли. Депутаты совета были тогда избраны на четыре года, в конце 2009 года их мандат продлил Центральный совет Организации освобождения Палестины. Выборы в 2006 году, на которых победили сторонники ХАМАС, положили начало межпалестинскому расколу.