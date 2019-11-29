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В Молдавии требуют отставки главы Минобороны, приведшего в пример ополченцев Донбасса

Ранее Виктор Гайчук обратил внимание на то, что 10 тыс. человек на востоке Украины, которых он сравнил по численности с молдавской армией, противостоят 160-тысячной армии этой страны

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Оппозиция в парламенте Молдавии предложила провести голосование по вопросу о доверии министру обороны Виктору Гайчуку, который во время публичного выступления привел в пример "боевой дух" ополченцев Донбасса. Инициативу на пленарном заседании в пятницу зарегистрировал вице-председатель высшего законодательного органа Михаил Попшой, представляющий проевропейский блок Acum ("Сейчас").

"Гайчук привел в пример военнослужащим Национальной армии Республики Молдова боевой дух сепаратистских сил Донбасса", - сказал Попшой.

Ранее Гайчук обратил внимание на то, что 10 тыс. человек на востоке Украины, которых он сравнил по численности с молдавской армией, противостоят 160-тысячной армии этой страны. "Дух и вера более эффективны в бою. Если солдат верит в своего командира и любит родину, он может победить, будучи даже не очень оснащенным", - процитировал министра Попшой.

Документ передали в постоянное бюро парламента, у которого есть 14 дней, чтобы установить дату слушаний или отклонить инициативу. Для отправки министра в отставку необходимы голоса 51 из 101 депутата. Фракции блока Acum насчитывают 25 человек, поэтому им потребуется поддержка.

В ноябре в Молдавии было сформировано правительство меньшинства во главе с Ионом Кику, предложенное парламенту президентом страны и поддержанное Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей на прошлой неделе отставки кабинета Майи Санду и распада коалиции ПСРМ и блока Acum.

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