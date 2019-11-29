В США определят, подпадают ли действия Apple по Крыму под санкции

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США рассмотрит вопрос, попадает ли компания Apple под санкции из-за обозначения Крыма в своих электронных приложениях российcкой территорией. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на посольство Украины в США.

"По сути проблемного вопроса дипучреждение проинформировало причастные американские федеральные ведомства, в том числе Министерство финансов США, которое непосредственно занимается имплементацией американской санкционной политики..., в том числе мониторингом нарушений санкционного режима со стороны американских физических и юридических лиц, - сообщили в посольстве в комментарии агентству. - Соответственно, оценка того, попадают ли действия компании Apple под действующий санкционный режим США, будет осуществляться Министерством финансов США".

Ранее посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в сети Facebook сообщило о том, что обратилось в Государственный департамент и к руководству американской компании Apple в связи с тем, что эта корпорация стала отмечать Крым и Севастополь как российскую территорию в своих сервисах в России. Киев призвал компанию "исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании" и обратили внимание Государственного департамента на сложившуюся ситуацию.

Посольство указало, что согласно официальной позиции Украины и США Крым является территорией Украины, несмотря на его воссоединение с Россией.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что американская компания полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в своих сервисах, в том числе в приложении "Погода". Изменения в программе назвали "устранением ошибки". Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию за обозначение Крыма как российской территории и посоветовал ей не заниматься глобальной политикой. А бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинских граждан отказаться от гаджетов производства Apple.