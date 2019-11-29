В МИД Сербии заявили, что не просили поддержки РФ по вопросу отзыва независимости Косова

БЕЛГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Сербия не просила у России поддержки по вопросу отзыва независимости непризнанного Косова. Об этом заявил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Ситуация по вопросу Косова очень существенно изменилась за последние три-четыре года. Россия серьезно поддерживает нас в международных организациях по вопросу статуса Косова. Но мы не вмешиваем Россию в наши переговоры с отдельными странами по отзыву признания независимости Косова", - заявил Дачич.

Ранее албанская сторона многократно обвиняла Москву в том, что она лоббирует отзыв признания независимости самопровозглашенного Косова.

"Это очень интересный вопрос, когда со стороны Запада нас просят прекратить процесс отзыва независимости. Может, Косово прекратит вводить пошлины, создавать армию? Если они не прекратят, то не прекратим и мы. Как им не стыдно это требовать от нас?" - задался вопросом Дачич.

По его словам, позиция Сербии заключается в необходимости поиска компромисса. "Наша позиция ясная - мы хотим компромисса", - подчеркнул он. В то же время министр отметил, что впервые за последние годы процесс признания Косова пошел на спад, и больше стран отозвали признание независимости, чем признали таковую.

Дипломаты Сербии и непризнанной республики Косово ведут активную деятельность, чтобы склонить на свою сторону развивающиеся страны по вопросу о признании региона. В феврале глава МИД Косова заявил, что получил признание еще одного государства - Барбадоса. Вместе с тем, свое признание независимости отозвали Папуа - Новая Гвинея, Бурунди, Республика Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау и другие.