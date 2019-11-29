Делегация Дамаска заявила, что оппозиция нарушила правила работы Конституционного комитета

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Представители оппозиции в сирийском Конституционном комитете нарушили правила ведения его работы, сообщив об отказе обсуждать предложения Дамаска через СМИ, а не через офис спецпосланника по Сирии. Об этом заявил в пятницу журналистам сопредседатель комитета, глава делегации правительства Ахмед Кузбари.

"Они отвергли наше предложение (об обсуждении национальных патриотических принципов - прим. ТАСС) через СМИ. Это является еще одним нарушением установленного кода поведения, которых с их стороны было уже много", - сказал он.

Кузбари при этом не сообщил, намерена ли делегация правительства каким-либо образом реагировать на подобные действия оппозиции. Кроме того, он возложил на оппозицию ответственность за то, что общая встреча "малой" группы Конституционного комитета не состоялась. "Нам не удалось провести встречу, потому что не удалось достичь соглашения с другой стороной. Они отказались войти в один зал с нами", - уточнил глава делегации правительства.

Также он вновь назвал представителей оппозиции в Конституционном комитете "делегацией турецкого правительства", которая не хочет задумываться о подлинных интересах Сирии, изложенных в предложенном правительством списке национальных патриотических принципов. "Они заключаются в осуждении оккупации территории Сирии внешними силами, признании действий оккупанта преступными и подтверждении решимости бороться с терроризмом", - отметил он.

Сопредседатели сирийского Конституционного комитета - Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции - во время консультаций со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на этой неделе не смогли согласовать повестку работы "малой" группы комитета. Обе стороны возлагают ответственность за такой исход друг на друга.