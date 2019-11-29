{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский заявил, что для расследования дел "майдана" следствие получит новые полномочия

По словам президента Украины, "никто не позволит "сливать" дела "майдана"

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Верховная рада 3 декабря рассмотрит поправки к закону о Государственном бюро расследований (ГБР), что позволит эффективнее вести дело о беспорядках в центре Киева зимой 2014 года. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вы должны продолжить на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в криминальных производствах других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на площади Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно отмечу, что 3 декабря первым вопросом в повестке дня Верховной рады будут очень важные изменения к закону о ГБР. Никто не позволит "сливать" дела "майдана", - сказал он, поздравляя сотрудников украинской прокуратуры с профессиональным праздником.

Вторым приоритетом деятельности прокуратуры Зеленский назвал борьбу с коррупцией. Он также отметил успехи в реформе ведомства. "Впервые за времена независимости происходит не имитация реформы, а реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры", - заключил президент.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Пушилин заявил, что в законе о границе ДНР нет "тайных смыслов"
Глава ДНР назвал документ планомерной законотворческой деятельностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС