Зеленский заявил, что для расследования дел "майдана" следствие получит новые полномочия

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Верховная рада 3 декабря рассмотрит поправки к закону о Государственном бюро расследований (ГБР), что позволит эффективнее вести дело о беспорядках в центре Киева зимой 2014 года. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вы должны продолжить на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в криминальных производствах других органов. Прежде всего это касается преступлений, совершенных на площади Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно отмечу, что 3 декабря первым вопросом в повестке дня Верховной рады будут очень важные изменения к закону о ГБР. Никто не позволит "сливать" дела "майдана", - сказал он, поздравляя сотрудников украинской прокуратуры с профессиональным праздником.

Вторым приоритетом деятельности прокуратуры Зеленский назвал борьбу с коррупцией. Он также отметил успехи в реформе ведомства. "Впервые за времена независимости происходит не имитация реформы, а реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры", - заключил президент.