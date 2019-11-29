Студенты Пакистана вышли на массовые митинги в защиту своих прав

ИСЛАМАБАД, 29 ноября. /ТАСС/. Общенациональный митинг студентов прошел в пятницу в Пакистане. Как сообщает газета Dawn, учащиеся колледжей и ВУЗов обратились к властям страны с требованием восстановить работу студенческих союзов и улучшить качество образования в учебных заведениях.

Десятки тысяч студентов и правозащитников начали собираться в крупнейших городах Пакистана после пятничной молитвы. Одним из ключевых требований манифестантов значилось воссоздание студенческих союзов - общественных организаций, занимающихся защитой прав студентов, а также разрешение заниматься политической деятельностью на территории университетов.

"Я полностью поддерживаю восстановление студенческих союзов, их запрет был антидемократичным", - заявил министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудри.

Запрет на деятельность студенческих союзов был введен в Пакистане в 1984 году президентом страны Зия-уль-Хаком. В этой связи все абитуриенты колледжей и университетов при поступлении обязаны подписать добровольный отказ от занятия любой политической, мобилизационной деятельностью на территории учебных заведений. Как считает ряд пакистанских экспертов, запрет студсоюзов, которые традиционно занимаются защитой прав студентов приводит к ряду негативных последствий, включающих ущемление прав женщин, развитие коррупции, падения качества образования.