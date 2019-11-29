{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Офис Зеленского не принимает электронные обращения граждан из-за переполненного ящика

Заявления принимаются только в бумажной форме

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского ведет прием обращений граждан только в бумажном виде, так как ящик для приема электронных писем переполнен.

Адрес для приема электронных обращений физических лиц к президенту Украины указан на официальном сайте главы государства. Однако при отправке на него письма в ответ приходит сообщение о том, что ящик переполнен, обращение не может быть принято.

Как сообщило украинское издание "Страна", в офисе президента пояснили, что "данный адрес заблокирован, впредь заявления будут приниматься только в бумажной форме".

Чтобы отправить обращение от физического лица главе государства, необходимо посетить административное здание на улице Банковой в Киеве, где располагается офис президента. Там обращение на бумажном носителе можно опустить в специальный ящик.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Израиль сообщил о запуске ракеты из сектора Газа
Это четвертая ракета, выпущенная из сектора Газа по Израилю за неделю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС