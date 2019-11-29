Офис Зеленского не принимает электронные обращения граждан из-за переполненного ящика

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского ведет прием обращений граждан только в бумажном виде, так как ящик для приема электронных писем переполнен.

Адрес для приема электронных обращений физических лиц к президенту Украины указан на официальном сайте главы государства. Однако при отправке на него письма в ответ приходит сообщение о том, что ящик переполнен, обращение не может быть принято.

Как сообщило украинское издание "Страна", в офисе президента пояснили, что "данный адрес заблокирован, впредь заявления будут приниматься только в бумажной форме".

Чтобы отправить обращение от физического лица главе государства, необходимо посетить административное здание на улице Банковой в Киеве, где располагается офис президента. Там обращение на бумажном носителе можно опустить в специальный ящик.