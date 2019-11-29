Решение проблем Женевы может продолжиться в Нур-Султане

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вторая встреча сирийского Конституционного комитета в Женеве практически не привела к какому-либо продвижению. Представители правительства и оппозиции не смогли согласовать повестку работы, а без нее не удалось провести общую встречу. Положительным моментом стало то, что покидать Конституционный комитет никто из участников не собирается.

Предполагалось, что на этой неделе 45 членов "малой" группы сирийского Конституционного комитета соберутся в общей комнате, чтобы начать обсуждение стоящих перед ним вопросов. Однако именно о том, что это будут за вопросы, договориться как раз и не удалось.

Представители списка правительства настаивали, что комитет может сам выбирать темы для обсуждения, поэтому предлагали вынести на обсуждение ряд политических положений, названных национальными патриотическими принципами. Они заключаются в подтверждении участниками решимости бороться с терроризмом и осуждении оккупации территории Сирии внешними силами. При этом делегация правительства считает, что их подтверждение должно произойти отдельно от конституционных вопросов.

Оппозиция возражала, что все обcуждения, в том числе относительно территориальной целостности и противодействия терроризму, должны вестись с целью внесения соответствующих положений в будущий основной закон. Представители третьей части Конституционного комитета - от гражданского общества - на протяжении недели фактически ждали, удастся ли двум другим частям прийти к соглашению.

Без общих тем

Обсуждение повестки спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен вел отдельно с каждой из делегаций, так что на этот раз встретиться за одним столом им не удалось. Согласовать повестку - тоже.

"В итоге оказалось невозможным провести общую встречу "малой" группы, потому что не было достигнуто соглашение по повестке, - рассказал о результатах Педерсен. - На протяжении недели я встречался с двумя сопредседателями комитета и объяснял позиции сторон. Но, как вы знаете, процедура требует, что для продолжения работы сопредседателям надо одобрить повестку, а это оказалось невозможно".

Эмиссар ООН при этом отметил, что сложности при обсуждении повестки - обычная ситуация на переговорах. Однако из-за этого оказались под угрозой планы дальнейшей работы. Если раньше новая встреча планировалась на 16 декабря, то теперь спецпосланник не стал называть какую-то дату.

"Я попросил сопредседателей по возвращению домой продолжить работу над этим [над повесткой], - добавил он. - Мы с ними будем в контакте уже очень скоро, на основе этих консультаций определим, когда состоится следующая сессия".

Правительство и оппозиция возложили ответственность за отсутствие прогресса друг на друга. "Они [оппозиция] отвергли наше предложение (об обсуждении национальных патриотических принципов - прим. ТАСС) через СМИ. Это является еще одним нарушением установленного кода поведения, которых с их стороны было уже много", - сказал сопредседатель комитета от группы правительства Ахмед Кузбари.

По словам сопредседателя от оппозиции Хади аль-Бахры, оппозиция была готова обсуждать предложения Дамаска, но с целью внесения результатов дискуссии в проект новой конституции. Однако, утверждает он, представители Дамаска отвергли такой компромисс.

"Не будет никакой встречи до принятия повестки, которая будет соответствовать мандату комитета, заключающемуся в разработке конституционной реформы", - описал аль-Бахра ситуацию на переговорах, подчеркнув при этом, что возглавляемая им делегация работу продолжит.

Надежда на Нур-Султан

Выходом из тупика, сложившегося в работе Конституционного комитета уже на второй его сессии, может стать предстоящая 10-11 декабря международная встреча по Сирии в Нур-Султане с участием стран астанинского формата (Россия, Иран, Турция), правительства и оппозиции. Именно участникам астанинского формата удалось более чем за полтора года работы договориться о создании Конституционного комитета, так что теперь они вряд ли будут довольны тем, как складывается ситуация в Женеве.

Члены Конституционного комитета не входят в состав делегаций на переговорах в Нур-Султане, однако на этот раз, по информации источника ТАСС, некоторые из них, в том числе глава правительственного списка Ахмед Кузбари, получили приглашение присоединиться к дискуссиям. Приглашен в столицу Казахстана и Педерсен.