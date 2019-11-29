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Эксперт: США обостряют отношения с Россией, предоставляя военную помощь Украине

По мнению представителя организации Defence Priorities Майкла Халла, "для Вашингтона было бы разумно в большей степени сотрудничать с Москвой, а не порождать антагонизм"

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Военная помощь Украине создает риски для самих США, поскольку оборачивается обострением напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение высказал в пятницу представитель организации Defence Priorities Майкл Халл в материале, размещенном на портале Daily Caller.

"Риск того, чтобы становиться на сторону Украины в войне с Россией, не принесет очевидных преимуществ США, - считает он. - При любой трезвой оценке ситуации становится очевидно, что Украина - хотя бы из-за своего географического положения - гораздо более важна для безопасности России, чем для Америки".

Оценивая украинскую армию как "весьма посредственную", Халл указывает, что "эта ситуация не изменится при любом объеме американской военной помощи и такая помощь не даст возможности Украине неким загадочным путем одержать победу над Россией". "Вместо этого предоставление американской помощи Украине привязывает США к украинским интересам и именно поэтому Киев столь стремится получить американские противотанковые комплексы Javelin, хотя сам является экспортером противотанковых систем, - указывает далее автор. - Вряд ли можно винить Украину за стремление возложить на США еще большую ответственность за ее безопасность, однако какова от этого выгода Америке? Поскольку Россия имеет интересы в этом регионе, то ситуация, подобная нынешней, заставляет вспомнить о временах холодной войны, когда две ядерные державы находились на грани того, чего не желал бы ни один разумный человек".

По мнению автора материала, в условиях, когда подходит к концу срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, "для Вашингтона было бы разумно в большей степени сотрудничать с Москвой, а не порождать антагонизм".

В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Украина получит комплексы Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним и в конце апреля того же года стало известно о том, что Украина получила это оружие. В начале октября нынешнего года управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, сообщило о планах продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $39,2 млн. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.

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