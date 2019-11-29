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Кризис в Сирии

СМИ: армия Сирии отбила атаку террористов на востоке Идлиба

По данным портала Al Masdar, правительственные войска готовят наступательную операцию с целью освобождения Маарет-Наамана, который служит крупным форпостом вооруженных группировок

ТАСС, 30 ноября. Подразделения сирийской армии отразили в пятницу нападение террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на свои позиции на востоке провинции Идлиб. Как сообщило агентство SANA, противник атаковал большими силами и пытался захватить огневые рубежи правительственных войск в районе Иджаз. Сирийские военнослужащие и бойцы Сил национальной обороны (СНО) сумели отбить атаки бандформирований и не позволили им прорвать линию фронта. По информации агентства, войска нанесли потери террористам, уничтожив два танка и несколько внедорожников.

Командование ВС республики перебросило на этой неделе воинские подкрепления и бронетехнику в юго-восточные районы Идлиба. По сведениям новостного портала Al Masdar, войска готовят сейчас наступательную операцию с целью освобождения города Маарет-Нааман, который служит крупным форпостом вооруженных группировок.

25 ноября правительственные силы после ожесточенных боестолкновений вернули под контроль три поселка Умм-эль-Халяхиль, Дахр-эз-Зарзур и Эс-Сир на юго-востоке Идлиба.

27 ноября сирийские ВВС и артиллерия нанесли удары по 17 позициям противника на линии фронта между Эль-Каркуром и Кфар-Сиджной в долине Сахль-эль-Габ. Операция была проведена в ответ на непрекращающиеся нарушения вооруженными группировками перемирия, которое действует в зоне деэскалации на северо-западе Сирии с 30 августа.

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