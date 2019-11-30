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Исландия хочет провести саммит лидеров стран Арктического совета в 2020 году

Глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон сообщил, что обсуждал этот вопрос с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым

ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноября. /ТАСС/. Исландия хочет провести саммит лидеров стран Арктического совета в 2020 году и уже уведомила об этом входящие в организацию государства. Об этом в сообщил журналистам глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон во время визита в Хельсинки.

"Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкьявике. Мы хотели бы, чтобы это было в следующем году, и уже сообщили о своих намерениях всем странам Арктического совета", - сказал он.

По его словам, трудности при организации саммита возникнуть могут, но исландская сторона с оптимизмом оценивает шансы его провести. "Мы оптимистичные люди, и я думаю, что провести такую встречу - хорошая идея", - подчеркнул Тордарсон.

Он отметил, что обсуждал вопрос проведения встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на переговорах в Москве несколько дней назад.

Изначально с идеей провести встречу лидеров Арктического совета - Арктический саммит - выступила Финляндия, когда председательствовала в организации в 2017-2019 годах. В мае председательство на два года перешло к Исландии, в 2021 году его примет Россия. По мнению финской стороны, идея саммита по-прежнему остается актуальной, независимо от того, какая страна является председателем организации.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Организация представляет собой основную дискуссионную платформу для международного взаимодействия в Арктическом регионе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвецияКанадаСШАДанияФинляндияИсландияНорвегияРоссия
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