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Трамп на следующей неделе примет постпредов стран - членов СБ ООН

Встреча в Белом доме состоится 5 декабря

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 5 декабря примет в Белом доме постоянных представителей стран - членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп примет постоянных представителей [стран - членов] СБ ООН в Белом доме 5 декабря", - говорится в сообщении.

Постоянными членами СБ ООН являются Россия, Китай, Франция, Великобритания и США. На непостоянной основе в СБ в настоящее время входят Бельгия, Кот-д'Ивуар, Доминиканская Республика, Германия, Индонезия, Кувейт, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

Теги
БельгияЮАРПеруСШАИндонезияКувейтГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияДоминиканская РеспубликаПольшаЭкваториальная ГвинеяКот-д’ИвуарТрамп, Дональд
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